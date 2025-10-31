Bolívar: un hombre falleció tras un choque de camiones en la Ruta 65

Un grave accidente de camiones tuvo lugar en la madrugada de este viernes en la Ruta 65, específicamente en el kilómetro 306, que pertenece a la jurisdicción de Urdampilleta.

Allí,luego de que el conductor de ese camión no pudiera evitar impactar, desde atrás, a otro camión marca Volvo.

Los dos camiones circulaban en sentido Bolívar-Urdampilleta cuando se produjo la colisión, en tanto el infortunado hombre falleció producto de haber quedado atrapado en la cabina.

Otras fuentes indican que, circunstancia que probablemente habría ocurrido antes y habría sido el detonante de todo lo ocurrido con posterioridad. De todos modos, estos extremos son materia de investigación.

La calzada estuvo cortada con los trabajos de Policía Científica, y el personal policial ordenaba el desvió del tránsito. También se convocó a los Bomberos Voluntarios y asistieron en auxilio ambulancias del SAME que habrían trasladado para su hospitalización a al menos otras dos personas con heridas.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 de Bolívar, a cargo de la Dra. Julia María Sebastián, tiene a su cargo la tarea judicial investigativa bajo la caratula de "Homicidio Culposo".

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar