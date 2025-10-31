Cuenta DNI: conocé todos los beneficios de noviembre

Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.

En el anteúltimo mes del año, el especial en carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 8. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: