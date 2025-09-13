Fútbol Local: Loma Negra sumó su cuarto triunfo en el Torneo Oficial

El Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con la 6° fecha en la jornada de sábado y fue con victoria para Loma Negra.

El “Celeste” se impuso 3 a 1 a Recalde en el Enrique De la Quintana donde el elenco chacarero fue local.

Gabriel Rivas en el primer tiempo marcó la apertura del marcador para el equipo de Villa Alfredo Fortabat y en el complemento, Juan Basterrica y Emiliano Piecenti pusieron cifras definitivas para el elenco dirigido por Nicolás Rosales.

Por otro lado, Germán Vizcaino marcó el gol del descuento en Recalde.