Luego de 28 años termina el contrato entre el Municipio de Olavarría y Coopelectric

Este viernes el Municipio de Olavarría informó que ha llegado a su termino el plazo de vigencia del contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica y de alumbrado público con Coopelectric.

Tal como indica el Artículo 3 y 5 del Contrato de Concesión que establece la duración original de 25 años más el plazo de prórroga automática de 3 años, este viernes finaliza el contrato luego de 28 años.

En este marco, desde el Municipio indicaron que la Cooperativa deberá mantener la prestación del servicio en las mismas condiciones, calidad y obligaciones que culmine el proceso correspondiente de regularización en la que se evalúe un nuevo contrato o una nueva adquisición.

Esta continuidad es obligatoria hasta la efectiva finalización del proceso de reversión o nueva adjudicación.

Al mismo tiempo, señalaron que el Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría., en su carácter de Concesionaria de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica, agua potable y demás servicios anexos en el Partido de Olavarría y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) ya fueron notificados de la situación.