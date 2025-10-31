Luego de 28 años termina el contrato entre el Municipio de Olavarría y Coopelectric | Infoeme
Viernes 31 de Octubre 2025 - 16:12hs
22°
Viernes 31 de Octubre 2025 - 16:12hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 31 de Octubre de 2025 | 14:09

Luego de 28 años termina el contrato entre el Municipio de Olavarría y Coopelectric

La Cooperativa deberá mantener las prestaciones hasta que se evalúe un nuevo contrato o una nueva adquisición.

Este viernes el Municipio de Olavarría informó que ha llegado a su termino el plazo de vigencia del contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica y de alumbrado público con Coopelectric

Tal como indica el Artículo 3 y 5 del Contrato de Concesión que establece la duración original de 25 años más el plazo de prórroga automática de 3 años, este viernes finaliza el contrato luego de 28 años.

En este marco, desde el Municipio indicaron que la Cooperativa deberá mantener la prestación del servicio en las mismas condiciones, calidad y obligaciones que culmine el proceso correspondiente de regularización en la que se evalúe un nuevo contrato o una nueva adquisición.

Esta continuidad es obligatoria hasta la efectiva finalización del proceso de reversión o nueva adjudicación.

Al mismo tiempo, señalaron que el Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría., en su carácter de Concesionaria de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica, agua potable y demás servicios anexos en el Partido de Olavarría y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) ya fueron notificados de la situación.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME