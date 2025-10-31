Bochas: comenzaron los Torneos Oficiales que cierran la temporada

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” dio comienzo en la última semana de octubre con los Torneos Oficiales para la categoría Individual tanto en Damas como en Caballeros.

En muchos de los escenarios locales comenzó el último torneo oficial del 2025. En Caballeros, la Fase Regular está dividido en 4 zonas de 5 jugadores y en Damas en 8 zonas de 3 representantes.

En la primera semana de disputa, las Damas jugaron la fecha inaugural y los Caballeros tuvieron dos días de acción.

Los resultados:

Damas:

Zona A:

Silvia Battiato (Fortín Tradicionalista) 6 – 12 Melina Mir (Fortín Tradicionalista)

Irma Gherbi (Loma Negra) 7 – 12 Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo)

Zona B:

Natalia Berho (Loma Negra) 10 – 12 Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)

Libre: Fernanda López (Pueblo Nuevo)

Zona C:

Flor Vallejos (Pueblo Nuevo) 12 – 7 Karina Urrutia (Loma Negra)

Libre: Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista)

Zona D:

Lorena López (Hinojo) 0 – 12 Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo)

Libre: Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)

Zona E:

María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 5 Raquel Martínez (Hinojo)

Libre: Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)

Zona F:

Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista) 12 – 0 Leticia Taborda (El Fortín)

Libre: Norma Bravo (La Amistad)

Zona G:

Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista) 12 – 9 Vanina Rodriguez (La Amistad)

Libre: Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

Zona H:

Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 5 – 12 Vanesa Landoni (La Amistad)

Libre: Carmen Ferreyra (El Fortín)

Caballeros:

1° Fecha:

Zona 1

Martín Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 4 Carlos Galván (Blanca Chica)

Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 12 – 6 Nahuel Landaverría (Loma Negra)

Zona 2

Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista) 5 – 12 Jorge Medina (Loma Negra)

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 3 Hugo Gocella (Blanca Chica)

Zona 3

Thiago García (Álvaro Barros)12 – 4 Edgardo Salguero (El Fortín)

Gastón Tisera (San Martín) 12 – 2 Emanuel Lis (La Amistad)

Gabriel Mariano (Sierra Chica) 12 – 2 Juan Gaitán (Hinojo) (Interzonal)

Zona 4

José Velázquez (San Martín) 8 – 12 Juan Cruz Lis (La Amistad)

Rubén Giannoni (Álvaro Barros) 12 – 6 Francisco Olmedo (El Fortín)

Martín Otogalli (Sierra Chica) 5 – 12 Cristian Vera (Hinojo) 12 (Interzonal)

2° Fecha:

Zona 1

Nahuel Landaverría (Loma Negra) 9 – 12 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)

Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 12 – 9 Gastón Tisera (San Martín)

Carlos Galván (Blanca Chica) 12 – 4 Gabriel Mariano (Sierra Chica)

Zona 2

Jorge Medina (Loma Negra) 6 – 12 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)

Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista) 12 – 6 José Velázquez (San Martín)

Hugo Gosella (Blanca Chica) 12 – 6 Martín Ottogali (Sierra Chica)

Zona 3

Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 7 Thiago García (Álvaro Barros)

Edgardo Salguero (El Fortín) 2 – 12 Juan Gaitán (Hinojo)

Zona 4

Juan Cruz Lis (La Amistad) 12 – 10 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)

Francisco Martín (El Fortín) 12 – 9 Cristian Vera (Hinojo)