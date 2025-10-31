En el natatorio “Carbonero” terminó la Liga Regional | Infoeme
En el natatorio “Carbonero” terminó la Liga Regional

Durante el pasado fin de semana, la pileta climatizada del Club Ferro Carril Sud recibió el cierre de la temporada 2025 con la última fecha de la Liga Regional de Natación. Olavarría estuvo representada por Estudiantes y el equipo anfitrión.

La Liga Regional de Natación de Menores disputó su última fecha en el natatorio del Club Ferro con alrededor de doscientos deportistas.

 

Nadadores y nadadoras de Azul, Balcarce, General Madariaga, Tandil, Benito Juárez, Laprida, Olavarría, La Dulce, Partido de La Costa, Tres Arroyos, Necochea, Rauch y Ayacucho, además de las entidades olavarrienses le dieron marco al cierre de la temporada.

 

En la clasificación final por equipos, Estudiantes culminó en el octavo lugar, mientras que Ferro se ubicó en la novena posición con muchos podios y actuaciones destacadas de sus representantes.

 

