En el natatorio “Carbonero” terminó la Liga Regional

La Liga Regional de Natación de Menores disputó su última fecha en el natatorio del Club Ferro con alrededor de doscientos deportistas.

Nadadores y nadadoras de Azul, Balcarce, General Madariaga, Tandil, Benito Juárez, Laprida, Olavarría, La Dulce, Partido de La Costa, Tres Arroyos, Necochea, Rauch y Ayacucho, además de las entidades olavarrienses le dieron marco al cierre de la temporada.

En la clasificación final por equipos, Estudiantes culminó en el octavo lugar, mientras que Ferro se ubicó en la novena posición con muchos podios y actuaciones destacadas de sus representantes.