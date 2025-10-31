Chingotto y Galán siguen sumando festejos en Egipto

El calendario de Premier Pádel está a un paso de completar el Newgiza Premier P2 y el último día del certamen en suelo africano tendrá la presencia del olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán lograron este jueves el triunfo en Semifinales y jugarán una nueva final en el circuito que reúne a los mejores del mundo tras derrotar a Miguel Yanguas y Jorge Nieto. Fue por un doble 6/3 en 1:25 minutos dentro del 20x10.

Buscando el bicampeonato, la “Chingalán” enfrentará al equipo compuesto por Jon Sanz y Francisco Navarro que derrotó a Lucas Bergamini y Javier Leal.