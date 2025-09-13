Ferro sumó otro festejo en el Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso" | Infoeme
Sabado 13 de Septiembre 2025
11°
Sabado 13 de Septiembre 2025 - 1:26hs
Olavarría
11°
Infoeme
 deportes
 Fútbol Local
 13 de Septiembre de 2025

Ferro sumó otro festejo en el Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso"

En la noche del viernes y en el partido que abrió una nueva fecha del Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso", hubo victoria para Ferro.

Foto: Andrés Arouxet

Ferro recibió a Hinojo en el inicio de la 6° fecha del certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría y se quedó con la victoria.

 

El "Carbonero" venció 1 a 0 a Hinojo en el Domingo Colasurdo. El único goleador de la noche fue Thiago Beltrán que marcó el único gol cuando estaba por finalizar la primera parte.

 

 

En la previa, Ferro se impuso 3 a 1 en la Reserva.

 

 

La fecha tendrá continuidad en la tarde del sábado cuando Recalde reciba a Loma Negra y concluirá el domingo con otro cuatro partidos.

