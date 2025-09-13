Ferro sumó otro festejo en el Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso"

Ferro recibió a Hinojo en el inicio de la 6° fecha del certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría y se quedó con la victoria.

El "Carbonero" venció 1 a 0 a Hinojo en el Domingo Colasurdo. El único goleador de la noche fue Thiago Beltrán que marcó el único gol cuando estaba por finalizar la primera parte.

En la previa, Ferro se impuso 3 a 1 en la Reserva.

La fecha tendrá continuidad en la tarde del sábado cuando Recalde reciba a Loma Negra y concluirá el domingo con otro cuatro partidos.