De la Vega y su cruce con los campeones del mundo: "¿Messi y De Paul? Son mis ídolos”

El Seattle Sounders obtuvo por primera vez la Leagues Cup al vencer a Inter Miami en la Final que terminó con incidentes, pero en la previa el duro cruce lo protagonizaron Pedro De la Vega con los campeones del mundo del elenco rival.

Tras el festejo del Seattle, Pedro De la Vega fue elegido como el mejor jugador del torneo por sus tres goles en seis aportes y la destacada actuación en el estadio Lumen Field.

Sin embargo, la imagen que dio vueltas al mundo fue su entredicho con su ídolo Lionel Messi y con Rodrigo De Paul. Por su fuerte, fue una discusión futbolera y la cosa no pasó a mayores, a diferencia del escandaloso final del encuentro del cual ni Messi ni el olavarriense fueron participes.

"¿Messi y De Paul? Son los más grandes. Son campeones del mundo y son mis ídolos", confesó Pepo tras el partido en una nota con el sitio oficial de la MLS.

Y cerró sobre la discusión con sus compatriotas: "El cruce fue por cuestiones del partido. Traté de enfocarme y no tomármelo a pecho. Enfrentarlos siendo argentino conlleva otra presión".

Fuente: El Gráfico