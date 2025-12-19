La ABO cerró el año con la premiación 

La Asociación de Básquet de Olavarría oficialmente cerró el año con la entrega de premios para todas sus categorías.
En un Salón Rivadavia repleto, se llevó a cabo la celebración de cierre de año y entrega de premios a campeones y campeonas de todas las categorías del básquet local.
“Es la premiación del año, es una fiesta de ustedes y para ustedes”, sostuvo Diego Lancione, presidente de la entidad en el mensaje de bienvenida.
En continuidad, se fueron nombrando a quiénes se destacaron en sus categorías y a los equipos campeones. Hubo menciones especiales a los selectivos, con plaqueta recordatoria a la U13 masculina por su participación en el Torneo Provincial.
Por último, antes de hacer entrega de las Copas a la Primera División se presentaron en sociedad los trofeos que irán sumando ganadores por los próximos 10 años. En la rama femenina se puso en juego la “Copa Lula Juárez” y entre los caballeros, la “Copa Coco Palahy”.
Todas las distinciones:
U11 masculino
Goleador: Emilio Díaz Delfino (Independiente)
MVP: Amador Peret (Sport Club Trinitarios)
Campeón: Sport Club Trinitarios
U13 femenino
Goleadora: Trinidad Panaro Miramón (Sport Club Trinitarios)
MVP: Valentina Gagliardi (Sport Club Trinitarios)
Campeón: Sport Club Trinitarios
U13 masculino
Goleador: Antonio Morena (Sport Club Trinitarios)
MVP: Lautaro Domínguez (San Martín)
Campeón: San Martín
U15 femenino
Goleadora: Juliana Suárez (Comercio)
MVP: Trinidad Castañares (Ferro)
Campeón: Ferro
U15 masculino
Goleador: Tiziano Peralta Vilela (Chacarita)
MVP: Luca Marín (Estudiantes)
Campeón: Estudiantes
U17 femenino
Goleadora: Felicitas Hernández (El Fortín)
MVP: Felicitas Hernández (El Fortín)
Campeón: El Fortín
U17 masculino
Goleador: Bautista Buffa (Independiente)
MVP: Segundo Lasarte (Independiente)
Campeón: Independiente
U21 masculino
Goleador: Martino Lucini (El Fortín)
MVP: Francisco Ullúa (Independiente)
Campeón: Independiente
Maxibásquet
Goleador: Matías Larregina (Racing)
MVP: Damián Latasa (Racing)
Campeón: Racing
Primera femenino
Goleadora: Felicitas Hernández (El Fortín)
MVP: Delfina Rodríguez (Ferro)
Campeón: Ferro
Primera masculino
Goleador: Sebastián D’Alessio (Racing)
MVP: Manuel Yaben (Racing)
Campeón: Racing (O)