La ABO cerró el año con la premiación 

La Asociación de Básquet de Olavarría oficialmente cerró el año con la entrega de premios para todas sus categorías.

En un Salón Rivadavia repleto, se llevó a cabo la celebración de cierre de año y entrega de premios a campeones y campeonas de todas las categorías del básquet local.

“Es la premiación del año, es una fiesta de ustedes y para ustedes”, sostuvo Diego Lancione, presidente de la entidad en el mensaje de bienvenida.

En continuidad, se fueron nombrando a quiénes se destacaron en sus categorías y a los equipos campeones. Hubo menciones especiales a los selectivos, con plaqueta recordatoria a la U13 masculina por su participación en el Torneo Provincial.

Por último, antes de hacer entrega de las Copas a la Primera División se presentaron en sociedad los trofeos que irán sumando ganadores por los próximos 10 años. En la rama femenina se puso en juego la “Copa Lula Juárez” y entre los caballeros, la “Copa Coco Palahy”.

Todas las distinciones:

U11 masculino

Goleador: Emilio Díaz Delfino (Independiente)

MVP: Amador Peret (Sport Club Trinitarios)

Campeón: Sport Club Trinitarios

U13 femenino

Goleadora: Trinidad Panaro Miramón (Sport Club Trinitarios)

MVP: Valentina Gagliardi (Sport Club Trinitarios)

Campeón: Sport Club Trinitarios

U13 masculino

Goleador: Antonio Morena (Sport Club Trinitarios)

MVP: Lautaro Domínguez (San Martín)

Campeón: San Martín

U15 femenino

Goleadora: Juliana Suárez (Comercio)

MVP: Trinidad Castañares (Ferro)

Campeón: Ferro

U15 masculino

Goleador: Tiziano Peralta Vilela (Chacarita)

MVP: Luca Marín (Estudiantes)

Campeón: Estudiantes

U17 femenino

Goleadora: Felicitas Hernández (El Fortín)

MVP: Felicitas Hernández (El Fortín)

Campeón: El Fortín

U17 masculino

Goleador: Bautista Buffa (Independiente)

MVP: Segundo Lasarte (Independiente)

Campeón: Independiente

U21 masculino

Goleador: Martino Lucini (El Fortín)

MVP: Francisco Ullúa (Independiente)

Campeón: Independiente

Maxibásquet

Goleador: Matías Larregina (Racing)

MVP: Damián Latasa (Racing)

Campeón: Racing

Primera femenino

Goleadora: Felicitas Hernández (El Fortín)

MVP: Delfina Rodríguez (Ferro)

Campeón: Ferro

Primera masculino

Goleador: Sebastián D’Alessio (Racing)

MVP: Manuel Yaben (Racing)

Campeón: Racing (O)