Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles OFERTAS FLASH con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos navideños para comenzar a celebrar la Navidad, en todas las sucursales del país.

· Viernes 19: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.

· Viernes 19 y sábado 20: 15% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica en todas las sucursales del país).

· Sábado 20 y domingo 21: 15% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “ofertas flash” con descuentos imperdibles en miles de referencias y surtido para abastecerse de las compras navideñas, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

- Descuento del 80% en la segunda unidad de budines, pan dulces, postres de maní, turrones y confituras (exclusivo MâsClub).

- Descuento del 50% en la segunda unidad de gaseosas de marca líder, aguas minerales y saborizadas.

- Oportunidad del 70% de descuento en la segunda unidad de cajas navideñas. También en yogures, dulce de leche y postres de marcas seleccionadas.

- Opción de 3x2 en leches larga vida de marcas seleccionadas y en jabones líquidos.

- Oportunidades del 30% y 25% descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

- Oportunidad de 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos con colocación gratis en Mâs Autocenter.