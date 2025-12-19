Hubo presentación para las Finales de la LFO

El próximo domingo en doble programación se conocerán los campeones 2025 de la Liga de Fútbol de Olavarría y en la previa hubo lanzamiento para las dos definiciones.

Municipales y Club Ciudad de Olavarría se enfrentarán en la mañana del domingo en el Tete Di Carlo y fueron ellos quienes iniciaron la jornada de presentaciones.

Magdalena Angueira del equipo del Sindicato y Luz Attadía del reciente campeón del Torneo Clausura representaron a los planteles en el lanzamiento que estuvo encabezado por el presidente de la entidad reguladora.

La Finalísima tendrá lugar desde las 11:00 en el Tete Di Carlo con el arbitraje de Darío Vidovi con por Florencia Salguero y Daiana Suárez como árbitros asistentes.

Posteriormente fue turno de la presentación para la Final del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” con la presencia de representantes de Estudiantes y de Ferro que se enfrentarán en el Buglione Martinese desde las 20:00.

La conferencia que contó con la presencia del ex futbolista homenajeado que contó varias anécdotas de sus muchos años dentro de una cancha fueron lo destacado de la charla donde todos coincidieron que esperan sea una verdadera fiesta tanto en la cancha como en las tribunas.

Nicolás Moreno, que estuvo presente en la oficialización del partido, será el árbitro principal y contará con Lautaro Bessia y Agustina Loos en las líneas.