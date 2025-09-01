De la Vega le ganó a Messi y levantó la copa

Inter Miami y Seattle Sounders definieron la Leagues Cup y por primera vez en la historia, el Sounders se quedó con el título con Pedro De la Vega como titular.

El Sounders derrotó 3 a 0 a Inter Miami en la final de la Leagues Cup que jugó ante 64.000 personas que dijeron presentes en el estadio Lumen Field de Seattle.

De Rosario, Ferreira y Rothrock marcaron los tantos para la goleada del equipo que se consagró por primera vez en este certamen y que tuvo a Pedro De la Vega jugando como titular. El ex Lanús jugó hasta los 60´.

El dato, la victoria del equipo que cuenta con el futbolista de Olavarría ante Lionel Messi significó la 13° final perdida de las 44 que jugó en toda su carrera.