Viernes 19 de Diciembre 2025
 19 de Diciembre de 2025

Barrio Parque Avellaneda: un hombre fue detenido por encubrimiento de un robo

El personal de la Sub DDI de Olavarría detuvo a un hombre sobre el que recaía una orden de detención por encubrimiento.

La detención se produjo en los últimos días en inmediaciones del barrio Parque Avellaneda. La orden había sido librada por el Juzgado Correccional de Olavarría a cargo de la doctora Cecilia Desiata.

El hecho delictivo ocurrió en el año 2023 en el cual se sustrajo un alambre perimetral de un terreno ubicado en la misma zona donde se realizó la detención.

El hombre fue trasladado a la Unidad N° 2 de Sierra Chica.

