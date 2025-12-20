“La Pantera” Andreasen y “La Makina” Agoutborde volvieron al ring con triunfos 

En el gimnasio del Club Atlético Hinojo y cerrando el 2025 hubo boxeo profesional con festejo olavarriense por duplicado.

El doble fondo profesional de la velada fiscalizada por la Comisión Municipal de Olavarría y organizada por Gonzalo Andreasen terminó de la mejor manera ya que ante un buen marco de público hubo festejos locales.

En el último combate de la velada, "La Pantera" Andreasen venció por knock-out en el tercer round a Emanuel Godoy con una muy buena reacción tras haber sufrido una caída y la cuenta en el segundo de los parciales.

Previamente y en su regreso al ring, Lorena Agoutborde se impuso en las tarjetas a María Ruiz tras completar los cuatro asaltos. Alejandro Uvilla y Darío Olivetto puntuaron 39 a 37 a favor de la olavarriense y Jessica Young 40 a 36 para la pupila del Team Barragán.

Además, en las preliminares hubo tres festejos de los púgiles de los gimnasios de Olavarría sobre cinco peleas que implicaban presencia local.

Los resultados:

Belén Ibarra (Barragán Box) cayó ante Melody Avalos (Tito Videla Box)

Tomas Uvilla (Uvi Box) derrotó a Federico Santillán (Bolívar)

Martina Otogalli (FB Box) ganó en fallo unánime a Morena Jara (Bahía Blanca)

Mailen Galabert (Tandil) venció a Aimé Loscalzo (Bahía Blanca)

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) perdió con Néstor Lacoste (Bahía Blanca)

Michael Digerónimo (FB Box) le ganó a Thiago Gómez (Saladillo)

Semifondo Profesional

Lorena Agoutborde (Barragán Box) se impuso a María Ruiz (Concordia, Entre Ríos)

Fondo Profesional

Gonzalo Andreasen (Dojo Pantera) venció por KOT 3 a Emanuel Godoy (General Pico, La Pampa)