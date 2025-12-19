Identificaron al operario fallecido en el arroyo Tapalqué | Infoeme
Viernes 19 de Diciembre 2025
- 19:19hs
 19 de Diciembre de 2025 | 18:23

Identificaron al operario fallecido en el arroyo Tapalqué

Se trata de Carlos José Tagliaferro de 64 años, quien desempeñaba tareas para la empresa Malvinas Argentinas.

Este viernes por la tarde se confirmó la identidad del operario que perdió la vida, luego de que la pala mecánica que manejaba cayera dentro del arroyo Tapalqué.

Luego de un amplío operativo para hallar el cuerpo, lograron identificar a la víctima. Se trata de Carlos José Tagliaferro de 64 años, quien realizaba tareas para la empresa Malvinas Argentinas.

El hecho tuvo lugar a la altura de la calle 118 en horas del mediodía. Allí se montó un amplio operativo que incluyó el trabajo de dos dotaciones de bomberos, efectivos policial y una ambulancia.

Desde el Municipio informaron que se abocaron distintos equipos de trabajo para asistir las tareas de remoción de suelo y la maquinaria, a cargo de Personal Municipal de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Asimismo, se diagramó un operativo especial con la interacción de personal de las áreas de Salud, Defensa Civil y Protección Ciudadana, que aún permanecen en el lugar dando apoyo a agentes policiales, tanto de la comisaría Primera, como del Comando de Patrulla y bomberos.

