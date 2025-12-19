Tragedia en la Ruta 36: falleció una mujer en un violento vuelco a la altura de La Plata

En otro grave accidente de tránsito en cercanías de La Plata, un Peugeot 408 volcó en el kilómetro 68 de la Ruta 36 y falleció una joven madre.

El siniestro involucró a un Peugeot 408, dominio KZG-127, que circulaba en sentido hacia La Plata. Según cuenta El Día, por causas que aún son materia de investigación el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en un violento vuelco.

Como consecuencia del impacto una mujer de 27 años salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.

Heridas

En el rodado viajaban además dos niñas de 2 y 4 años, hijas de la víctima, quienes resultaron con lesiones leves. Ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanecen fuera de peligro.

El conductor del vehículo, esposo de la mujer fallecida, resultó ileso.

Homicidio culposo

En el lugar trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados para realizar las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 12 tomó intervención en la causa, caratulada como homicidio culposo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del accidente. (DIB)