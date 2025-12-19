Bochas: Juan Pablo Notararigo, finalista

El calendario de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” está llegando a su fin y en el transcurso de la semana, se jugó una nueva instancia definitoria del Oficial de Caballeros.

Por la final de la Ronda de Perdedores, y en la cancha de Loma Negra, Juan Pablo Notararigo de Pueblo Nuevo le ganó a Emmanuel Lis de La Amistad por 12 a 8 y será definición “Albiverde”.

Notararigo enfrentará, por un nuevo título, a Martín Orradre que ostenta la ventaja y será campeón con imponerse en un duelo.

Por otro lado, en Mar del Plata, se terminó el año para las categorías formativas con la disputa del Campeonato Argentino Sub9 y Sub12 y Olavarría dijo presente con cuatro equipos.