Bochas: Juan Pablo Notararigo, finalista

El Torneo Oficial Individual de Caballeros conoció al segundo finalista en el transcurso de la semana. Además, la Escuelita de Bochas cerró el año con la disputa del Campeonato Argentino Sub9 y Sub12.

El calendario de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” está llegando a su fin y en el transcurso de la semana, se jugó una nueva instancia definitoria del Oficial de Caballeros.

 

Por la final de la Ronda de Perdedores, y en la cancha de Loma Negra, Juan Pablo Notararigo de Pueblo Nuevo le ganó a Emmanuel Lis de La Amistad por 12 a 8 y será definición “Albiverde”.

 

Notararigo enfrentará, por un nuevo título, a Martín Orradre que ostenta la ventaja y será campeón con imponerse en un duelo.

 

Por otro lado, en Mar del Plata, se terminó el año para las categorías formativas con la disputa del Campeonato Argentino Sub9 y Sub12 y Olavarría dijo presente con cuatro equipos.

 

