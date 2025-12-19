Hallaron muerto al conductor de una pala mecánica que cayó al Arroyo Tapalqué | Infoeme
Viernes 19 de Diciembre 2025 - 17:06hs
35°
Viernes 19 de Diciembre 2025 - 17:06hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  policiales
 - 19 de Diciembre de 2025 | 14:16

Hallaron muerto al conductor de una pala mecánica que cayó al Arroyo Tapalqué

El trágico hecho ocurrió al mediodía de este viernes.

Un trágico hecho ocurrió durante el mediodía de este viernes en Olavarría cuando una pala mecánica cayó al Arroyo Tapalqué. Como producto del accidente, el conductor del vehículo falleció.

El hecho tuvo lugar a la altura de la calle 118. Allí se montó un amplio operativo que incluyó el trabajo de dos dotaciones de bomberos, efectivos policial y una ambulancia.

 

 

Según se pudo saber, la máquina era conducida por un hombre de 64 años que se encontraba trabajando para una empresa privada.

Aún resta esclarecer cuales fueron las causas del siniestro. El hombre se encontraba levantado arenilla que iba a ser llevada al relleno sanitario.

Finalmente, luego de más de una hora de trabajos que incluyó la búsqueda con buzos tácticos, el hombre fue hallado sin vida debajo de la máquina.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME