Hallaron muerto al conductor de una pala mecánica que cayó al Arroyo Tapalqué

Un trágico hecho ocurrió durante el mediodía de este viernes en Olavarría cuando una pala mecánica cayó al Arroyo Tapalqué. Como producto del accidente, el conductor del vehículo falleció.

El hecho tuvo lugar a la altura de la calle 118. Allí se montó un amplio operativo que incluyó el trabajo de dos dotaciones de bomberos, efectivos policial y una ambulancia.

Según se pudo saber, la máquina era conducida por un hombre de 64 años que se encontraba trabajando para una empresa privada.

Aún resta esclarecer cuales fueron las causas del siniestro. El hombre se encontraba levantado arenilla que iba a ser llevada al relleno sanitario.

Finalmente, luego de más de una hora de trabajos que incluyó la búsqueda con buzos tácticos, el hombre fue hallado sin vida debajo de la máquina.