Torneo Federal A: los hermanos Di Bello tuvieron su primer cruce

La tercera categoría del fútbol argentino jugó la 6° fecha en las Zonas Campeonato y Reválida y fue con presencia local en varios escenarios, pero el duelo destacado entre los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello.

En Neuquén, Deportivo Rincón sumó un valioso triunfo por 3 a 1 ante Kimberley y fue el primer duelo entre los hermanos en la categoría.

Nicolás Di Bello fue titular en el “León Patagónico” donde también jugó Agustín Osinaga y en el elenco de Mar del Plata, el gol fue obra de Bruno Di Bello.

Además, Club Ciudad de Bolívar en el estadio municipal Eva Perón se impuso a Olimpo por 2 a 0 y es líder de la Zona A. Mateo Guevara volvió a ser parte de la convocatoria.

Por último, en la tarde del lunes y luego de una postergación, Villa Mitre volvió a la victoria luego de siete partidos. Derrotó a Argentino por 1 a 0 en Bahía Blanca con Pablo Mujica ingresando a los 66´.

Por otro lado, en la instancia de Reválida, Santamarina sufrió un duro traspié en Puerto Madryn al caer ante Guillermo Brown por 4 a 1. En el elenco tandilense, Quimey Marín continúa con la recuperación de su lesión.