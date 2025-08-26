Torneo Federal A: los hermanos Di Bello tuvieron su primer cruce | Infoeme
Martes 26 de Agosto 2025 - 16:42hs
20°
Martes 26 de Agosto 2025 - 16:42hs
Olavarría
20°
Infoeme
 deportes
 Fútbol
 - 26 de Agosto de 2025 | 16:13

Torneo Federal A: los hermanos Di Bello tuvieron su primer cruce

En el transcurso del pasado fin de semana se completó una nueva fecha del Torneo Federal A y fue con el primer duelo entre los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello, que anotó el gol de su equipo.

La tercera categoría del fútbol argentino jugó la 6° fecha en las Zonas Campeonato y Reválida y fue con presencia local en varios escenarios, pero el duelo destacado entre los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello.

 

En Neuquén, Deportivo Rincón sumó un valioso triunfo por 3 a 1 ante Kimberley y fue el primer duelo entre los hermanos en la categoría.

 

Nicolás Di Bello fue titular en el “León Patagónico” donde también jugó Agustín Osinaga y en el elenco de Mar del Plata, el gol fue obra de Bruno Di Bello.

 

Además, Club Ciudad de Bolívar en el estadio municipal Eva Perón se impuso a Olimpo por 2 a 0 y es líder de la Zona A. Mateo Guevara volvió a ser parte de la convocatoria.

 

Por último, en la tarde del lunes y luego de una postergación, Villa Mitre volvió a la victoria luego de siete partidos. Derrotó a Argentino por 1 a 0 en Bahía Blanca con Pablo Mujica ingresando a los 66´.

 

Por otro lado, en la instancia de Reválida, Santamarina sufrió un duro traspié en Puerto Madryn al caer ante Guillermo Brown por 4 a 1. En el elenco tandilense, Quimey Marín continúa con la recuperación de su lesión.

 

