Torneo Federal A: Bruno Di Bello volvió a festejar en el “Dragón”

En la tarde del domingo y en el duelo entre hermanos Di Bello en la tercera categoría, el festejo fue para Nicolás con Deportivo Rincón, pero el gol fue de Bruno para Kimberley.

El “León neuquino” derrotó a Kimberley por 3 a 1 en el estreno de nuevo DT y en condición de local, pero fue Bruno Di Bello quién anotó el descuento del equipo marplatense que sigue sin ganar en el nonagonal por el ascenso a la Primera Nacional.

El menor de los hermanos Di Bello marcó su segundo gol en el “Dragón” a los 88´ cuando metió un centro pasado que se transformó en tiro al arco y se metió por arriba del arquero del elenco de Neuquén que está en puestos de clasificación.