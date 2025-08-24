Torneo Federal A: Bruno Di Bello volvió a festejar en el “Dragón” | Infoeme
Lunes 25 de Agosto 2025 - 1:34hs
13°
Lunes 25 de Agosto 2025 - 1:34hs
Olavarría
13°
Infoeme
 deportes
 Fútbol
 24 de Agosto de 2025 | 22:54

Torneo Federal A: Bruno Di Bello volvió a festejar en el “Dragón”

A pesar de que Kimberley sigue sin ganar en la Zona Campeonato del Torneo Federal A, Bruno Di Bello marcó su segundo gol en la categoría.

Foto: Prensa Deportivo Rincón

En la tarde del domingo y en el duelo entre hermanos Di Bello en la tercera categoría, el festejo fue para Nicolás con Deportivo Rincón, pero el gol fue de Bruno para Kimberley.

 

El “León neuquino” derrotó a Kimberley por 3 a 1 en el estreno de nuevo DT y en condición de local, pero fue Bruno Di Bello quién anotó el descuento del equipo marplatense que sigue sin ganar en el nonagonal por el ascenso a la Primera Nacional.

 

El menor de los hermanos Di Bello marcó su segundo gol en el “Dragón” a los 88´ cuando metió un centro pasado que se transformó en tiro al arco y se metió por arriba del arquero del elenco de Neuquén que está en puestos de clasificación.

 

