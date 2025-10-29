La Plata: padre e hija muertos en el incendio de una vivienda

Un hombre de 49 años y su hija de 19 murieron tras quedar atrapados en un incendio ocurrido en la vivienda que alquilaban en el barriode

De acuerdo con el portal 0221.com.ar, el hecho tuvo lugar en una casa de la calle 132, entre 83 y 84. El personal del Comando de Patrullas se movilizó al lugar tras un llamado de alerta al 911. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien identificó a las víctimas como Diego Guillermo Azcona y Brisa Abigail Azcona.

El trabajo del Cuerpo de Bomberos no logró evitar el trágico desenlace: los decesos fueron confirmado en el lugar.

El caso fue formalmente caratulado como "averiguación de causales de muerte" por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7. (DIB)