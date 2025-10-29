La Plata: padre e hija muertos en el incendio de una vivienda

De acuerdo con el portal 0221.com.ar, el hecho tuvo lugar en una casa de la calle 132, entre 83 y 84. El personal del Comando de Patrullas se movilizó al lugar tras un llamado de alerta al 911. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien identificó a las víctimas como Diego Guillermo Azcona y Brisa Abigail Azcona.
El trabajo del Cuerpo de Bomberos no logró evitar el trágico desenlace: los decesos fueron confirmado en el lugar.
El caso fue formalmente caratulado como "averiguación de causales de muerte" por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7. (DIB)