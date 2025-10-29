Básquet Formativo: las definiciones, cada vez más cerca

Los segundos torneos del año organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría siguen adelante con la programación tanto en Damas como en Caballeros.
Tanto Damas como Caballeros jugaron enfrentamientos que habían quedado pendientes en el calendario para acercarse cada vez más a las definiciones.
Los resultados:
Racing (O) - Racing (L)
Mini: 47 - 42
U13: 53 - 77
U15: 44 - 72
U17: 78 - 33
Independiente - Sport Club Trinitarios
Mini: 82 - 40
U13: 76 - 87
U15: 46 - 74
U17: 80 - 45
Loma Negra - Pueblo Nuevo
Mini: 23 - 72
U13: 71 - 37
U15: 0 - 20
U17: 64 - 75
El Fortín - Comercio
Mini: 10 - 86
U13: 33 - 71
U17: 54 – 49
U15 B: 39 – 49
U15: 54 – 6
Chacarita - Ferro
Mini: 0 - 0
U13: 62 - 56
U15: 67 - 50
Femenino:
Ferro - Sport Club Trinitarios
U13: 50 - 58
U15: 67 - 20
Ferro – Comercio
Mini: 0 - 20
U15: 106 - 26
El Fortín - Comercio
U15: 16 - 39
Loma Negra - Racing (L)
U17: 36 - 55