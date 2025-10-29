Básquet Formativo: las definiciones, cada vez más cerca | Infoeme
Miércoles 29 de Octubre 2025 - 18:19hs
Miércoles 29 de Octubre 2025 - 18:19hs
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 29 de Octubre de 2025 | 18:03

Básquet Formativo: las definiciones, cada vez más cerca

En el transcurso del pasado fin de semana, las competencias oficiales para las categorías formativas del básquet local tuvieron una nueva fecha de duelos atrasados para acercarse cada vez más a la instancia definitoria.

Los segundos torneos del año organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría siguen adelante con la programación tanto en Damas como en Caballeros.

 

Tanto Damas como Caballeros jugaron enfrentamientos que habían quedado pendientes en el calendario para acercarse cada vez más a las definiciones.

 

Los resultados:

Racing (O) - Racing (L)

Mini: 47 - 42

U13: 53 - 77

U15: 44 - 72

U17: 78 - 33

 

Independiente - Sport Club Trinitarios

Mini: 82 - 40

U13: 76 - 87

U15: 46 - 74

U17: 80 - 45

 

Loma Negra - Pueblo Nuevo

Mini: 23 - 72

U13: 71 - 37

U15: 0 - 20

U17: 64 - 75

 

El Fortín - Comercio

Mini: 10 - 86

U13: 33 - 71

U17: 54 – 49

U15 B: 39 – 49

U15: 54 – 6

 

Chacarita - Ferro

Mini: 0 - 0

U13: 62 - 56

U15: 67 - 50

 

Femenino:

Ferro - Sport Club Trinitarios

U13: 50 - 58

U15: 67 - 20

 

Ferro – Comercio

Mini: 0 - 20

U15: 106 - 26

 

El Fortín - Comercio

U15: 16 - 39

 

Loma Negra - Racing (L)

U17: 36 - 55

 

