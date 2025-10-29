Básquet Formativo: las definiciones, cada vez más cerca

Los segundos torneos del año organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría siguen adelante con la programación tanto en Damas como en Caballeros.

Tanto Damas como Caballeros jugaron enfrentamientos que habían quedado pendientes en el calendario para acercarse cada vez más a las definiciones.

Los resultados:

Racing (O) - Racing (L)

Mini: 47 - 42

U13: 53 - 77

U15: 44 - 72

U17: 78 - 33

Independiente - Sport Club Trinitarios

Mini: 82 - 40

U13: 76 - 87

U15: 46 - 74

U17: 80 - 45

Loma Negra - Pueblo Nuevo

Mini: 23 - 72

U13: 71 - 37

U15: 0 - 20

U17: 64 - 75

El Fortín - Comercio

Mini: 10 - 86

U13: 33 - 71

U17: 54 – 49

U15 B: 39 – 49

U15: 54 – 6

Chacarita - Ferro

Mini: 0 - 0

U13: 62 - 56

U15: 67 - 50

Femenino:

Ferro - Sport Club Trinitarios

U13: 50 - 58

U15: 67 - 20

Ferro – Comercio

Mini: 0 - 20

U15: 106 - 26

El Fortín - Comercio

U15: 16 - 39

Loma Negra - Racing (L)

U17: 36 - 55