Fútbol Local: se completó la 11° fecha y se expidió el Tribunal de Penas

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 11° fecha en dos escenarios y también hubo fallo del Tribunal de Penas.

Semanas atrás, San Martín no se presentó a jugar en el Domingo Colasurdo y en las últimas horas se conoció el fallo que devolvió la punta en soledad para Ferro.

El Tribunal de Penas definió que Ferro resultara ganador del cotejo correspondiente a la 10° fecha. Además, se confirmó que el “León” sufrirá la quita de tres puntos una vez finalizada la Fase Regular.

Por otro lado, la 11° fecha se completó con triunfos de Racing en el Buglione Martinese y de Municipales en el Enrique De la Quintana.

Los resultados:

En Primera

Recalde 0 – 2 (Diego Del Castillo -2-) Municipales.

Racing 4 (Agustín Teixeira, Uriel Mormando, Román Garabento, Fermín Kolman) – 0 Espigas

En Reserva

Recalde 0 – 2 Municipales

Loma Negra 0 – 2 El Fortín