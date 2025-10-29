Aprehendieron a un joven que intentó robar materiales de construcción de una vivienda

El personal del Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a un joven de 18 años que intentó robar materiales de una vivienda.

En medio de una recorrida, los efectivos observaron que el hombre estaba saltando hacía la vía pública desde el paredón de una vivienda ubicada en Merlo y 25 de Mayo por lo que lo interceptaron.

En este marco, el propietario del lugar indicó que en el interior del patio se encontraban materiales de construcción preparados para ser llevados.

El joven fue trasladado a la dependencia policial. El hecho fue caratulado como "Tentativa de hurto agravado por escalamiento" y cuenta con la intervención de la UFI N° 4.