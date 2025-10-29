No hubo heroica para Olavarría y fue subcampeón del Torneo de Selecciones

En el Domingo Colasurdo, Olavarría y Mar del Plata no pasaron del empate ante un buen marco de público que presenció la definición de la competencia fiscalizada por la Federación Bonaerense Pampeana para la categoría Sub13.

El representativo de la Liga de Fútbol de Olavarría no pasó del empate 0 a 0 ante Mar del Plata y no pudo revertir el 4 a 0 sufrido la pasada semana en la ciudad balnearia.

El equipo olavarriense tuvo alguna que otra oportunidad para abrir el marcador y contó con su arquero como figura, en un duelo que debió afrontar por muchos minutos un hombre menos lo que complicó las aspiraciones de lograr la heroica.

Los dirigidos por Dardo Seibel terminan su actuación con un destacado segundo puesto en la Final y Mar del Plata será el representante regional en la instancia que reúne a las mejores selecciones del país.

Síntesis Olavarría – Mar del Plata:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Emanuel Mazzoni (Tandil)

Olavarría (0): Máximo Villamarín; Lionel Martin, Luca Visconti, Patricio Ducca, Ciro Zelaya; Manuel Brun Lafuente (F. Arroquy), Natanael Defos, Santino Álvarez, Joaquín Ramírez Ferreira (A. Vitale); Tiziano Padín, Santino Álvarez (T. Salazar), Dante Brun Lafuente (M. Rebolo). DT- Dardo Seibel

Mar del Plata (0): Lorenzo Font (F. Poc); Sebastián Heredia, Ezequiel Juárez, Santino Corrias, Felipe Fernández (I. Cisterna); Agustín Junco (L. Lentisco), Amadeo Orellana (E. Gauna), Brian Techeira (T. Buceta), Dylan La Fuente, Dante Chávez; Emanuel Sotelo. DT- Damián Maldonado

Amonestados: Vitale, Padín (LFO); Orellana Alonso (MdQ)

Expulsados: Zelaya (LFO)

Goles: no hubo