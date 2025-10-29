Este jueves habrá una movilización para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad | Infoeme
Este jueves habrá una movilización para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La concentración se realizará en la Plaza Central de Olavarría.

Durante la tarde de este jueves se realizará una manifestación en nuestra ciudad para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue promulgada hace un mes por el Gobierno Nacional.

La convocatoria fue realizada por la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos de Olavarría y contará con la participación de personas con discapacidad, familiares, trabajadores y trabajadoras y prestadores de servicios de la salud.

La concentración comenzará a las 17 en la plaza central donde realizarán cartelería para graficar la situación actual. Finalmente, desde las 18 se definirá un “plan de acción” .

"Los derechos se garantizan con un presupuesto real", señalaron desde la APSO.

