Chingotto y Galán jugarán los Cuartos de Final en Egipto

El calendario de Premier Pádel sigue adelante y en suelo africano se jugaron los Octavos de Final donde la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumaron un nuevo festejo.

Chingotto y Galán, pareja N°1 preclasificada al último P2 de la temporada, derrotaron a Javier Valdés y Agustín Gutiérrez. Fue por 6/4 y 6/4 en 1:14 dentro del 20x10.

En los Cuartos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Martín Di Nenno y Leo Augsburger en la pista principal de Egipto en el tercer turno de la jornada del jueves.