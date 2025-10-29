Chingotto y Galán jugarán los Cuartos de Final en Egipto | Infoeme
Miércoles 29 de Octubre 2025 - 22:42hs
10°
Miércoles 29 de Octubre 2025 - 22:42hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 29 de Octubre de 2025 | 21:43

Chingotto y Galán jugarán los Cuartos de Final en Egipto

En el transcurso de este miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su segundo triunfo en el P2 de Egipto y clasificaron a Cuartos de Final.

Foto: Premier Pádel

El calendario de Premier Pádel sigue adelante y en suelo africano se jugaron los Octavos de Final donde la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumaron un nuevo festejo.

 

Chingotto y Galán, pareja N°1 preclasificada al último P2 de la temporada, derrotaron a Javier Valdés y Agustín Gutiérrez. Fue por 6/4 y 6/4 en 1:14 dentro del 20x10.

 

En los Cuartos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Martín Di Nenno y Leo Augsburger en la pista principal de Egipto en el tercer turno de la jornada del jueves.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME