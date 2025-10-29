San Nicolás: desesperada búsqueda de una mujer y sus dos hijas

Una mujer de 30 años y sus hijas, de 5 y 3 años, son intensamente buscadas en la localidad bonaerense de San Nicolás, luego que salieran el martes a la tarde de su casa al parecer rumbo a la vivienda en la que residía su expareja, con quien mantenía una relación conflictiva.

Se trata de Adriana Lorena Escobar, de 30 años y sus dos hijas, Nahiara Ailen Aquino, de 5 años, y Alma Isabela Goro, de 3, que son buscadas luego que su familia denunció la desaparición al no lograr comunicarse ni obtener información sobre su paradero.

De acuerdo a lo que informó el diario El Norte, la mujer se ausentó del domicilio familiar sin llevar documentación, dinero ni teléfono celular. Tampoco disponía de medios de transporte propios, lo que dificulta reconstruir el recorrido que pudo haber realizado.

Si bien los efectivos fueron hasta la casa de la expareja de la mujer, ninguna de las tres fue hallada. La búsqueda se mantiene activa en distintos puntos de la ciudad y en zonas aledañas. Y se solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades o con la dependencia policial más cercana. (DIB)