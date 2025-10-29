Fútbol Femenino: Racing goleó y se metió a las “Semis”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División Femenina tiene al último semifinalista luego del festejo de Racing en el Buglione Martinese.

El “Chaira” goleó a Ferro en el duelo pendiente de la Reclasificación que se jugó en la tarde del sábado.

Jaqueline Gómez, Olivia, Fugaracho, Belén Victorero y Tiara Soraiz marcaron los goles del equipo vencedor que en Semifinales enfrentará a Club Ciudad de Olavarría.

El otro cruce para definir los finalistas será entre Municipales y Colonias y Cerros.