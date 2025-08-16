Inferiores: el Torneo “Topo Draghi” jugó gran parte de la 4° fecha

El segundo torneo organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó gran parte de la 4° fecha.

Luego de que la actividad iniciara en la jornada del viernes con el cruce entre Embajadores y Estudiantes y con el duelo pendiente entre Ferro y Racing, se jugó la programación en diferentes escenarios.

La 4° fecha tuvo festejos en los dos partidos para San Martín en condición de visitante, El Fortín sumó en todos los duelos ante Sierra Chica y Loma Negra se impuso en tres de los cuatro duelos ante Colonias y Cerros.

Además, Hinojo y Municipales repartieron puntos con una victoria para cada uno y una igualdad.

Los resultados:

En Décima:

Municipales 0 – 2 Hinojo

El Fortín 7 – 0 Sierra Chica

En Novena:

Municipales 0 – 1 Hinojo

En Octava:

Municipales 1 – 1 Hinojo

El Fortín 1 – 1 Sierra Chica

Loma Negra 6 – 0 Colonias y Cerros

En Séptima:

Luján 0 – 4 San Martín

Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros

En Sexta:

El Fortín 3 – 0 Sierra Chica

Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros

En Quinta:

Municipales 3 – 1 Hinojo

Luján 1 – 3 San Martín

El Fortín 0 – 0 Sierra Chica

Loma Negra 2 – 3 Colonias y Cerros