Inferiores: el Torneo “Topo Draghi” jugó gran parte de la 4° fecha

El segundo torneo organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó gran parte de la 4° fecha.
Luego de que la actividad iniciara en la jornada del viernes con el cruce entre Embajadores y Estudiantes y con el duelo pendiente entre Ferro y Racing, se jugó la programación en diferentes escenarios.
La 4° fecha tuvo festejos en los dos partidos para San Martín en condición de visitante, El Fortín sumó en todos los duelos ante Sierra Chica y Loma Negra se impuso en tres de los cuatro duelos ante Colonias y Cerros.
Además, Hinojo y Municipales repartieron puntos con una victoria para cada uno y una igualdad.
Los resultados:
En Décima:
Municipales 0 – 2 Hinojo
El Fortín 7 – 0 Sierra Chica
En Novena:
Municipales 0 – 1 Hinojo
En Octava:
Municipales 1 – 1 Hinojo
El Fortín 1 – 1 Sierra Chica
Loma Negra 6 – 0 Colonias y Cerros
En Séptima:
Luján 0 – 4 San Martín
Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros
En Sexta:
El Fortín 3 – 0 Sierra Chica
Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros
En Quinta:
Municipales 3 – 1 Hinojo
Luján 1 – 3 San Martín
El Fortín 0 – 0 Sierra Chica
Loma Negra 2 – 3 Colonias y Cerros