Fútbol Menor: arrancó una nueva fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo a la 4° fecha con partidos en dos canchas.

Estudiantes y Embajadores aprovecharon el feriado para disputar sus partidos de la 4° fecha y fue con mayor cantidad de festejos de los "Teritos".

La continuidad de la fecha tendrá lugar en la jornada del sábado y quedarán pendientes los enfrentamientos entre Ferro y Racing ya que el “Chaira” participa del tradicional Torneo Nacional “Sueño Celeste”.

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 2 – 0 Estudiantes

En Novena:

Embajadores 1 – 1 Estudiantes

En Octava:

Embajadores 1 – 0 Estudiantes

En Séptima:

Estudiantes – Embajadores

En Sexta:

Estudiantes – Embajadores

En Quinta:

Estudiantes 0 – 5 Embajadores