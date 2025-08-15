Fútbol Menor: arrancó una nueva fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo a la 4° fecha con partidos en dos canchas.
Estudiantes y Embajadores aprovecharon el feriado para disputar sus partidos de la 4° fecha y fue con mayor cantidad de festejos de los "Teritos".
La continuidad de la fecha tendrá lugar en la jornada del sábado y quedarán pendientes los enfrentamientos entre Ferro y Racing ya que el “Chaira” participa del tradicional Torneo Nacional “Sueño Celeste”.
Los resultados:
En Décima:
Embajadores 2 – 0 Estudiantes
En Novena:
Embajadores 1 – 1 Estudiantes
En Octava:
Embajadores 1 – 0 Estudiantes
En Séptima:
Estudiantes – Embajadores
En Sexta:
Estudiantes – Embajadores
En Quinta:
Estudiantes 0 – 5 Embajadores