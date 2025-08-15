Fútbol Menor: arrancó una nueva fecha | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025 - 1:28hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 15 de Agosto de 2025 | 23:43

Fútbol Menor: arrancó una nueva fecha

En el transcurso de este viernes, en dos escenarios comenzó la disputa de una nueva fecha del Torneo Clausura “Eduardo Topo Draghi” para las categorías formativas.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio comienzo a la 4° fecha con partidos en dos canchas.

 

Estudiantes y Embajadores aprovecharon el feriado para disputar sus partidos de la 4° fecha y fue con mayor cantidad de festejos de los "Teritos".

 

 

La continuidad de la fecha tendrá lugar en la jornada del sábado y quedarán pendientes los enfrentamientos entre Ferro y Racing ya que el “Chaira” participa del tradicional Torneo Nacional “Sueño Celeste”.

 

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 2 – 0 Estudiantes

En Novena:

Embajadores 1 – 1 Estudiantes

En Octava:

Embajadores 1 – 0 Estudiantes

En Séptima:

Estudiantes – Embajadores

En Sexta:

Estudiantes – Embajadores

En Quinta:

Estudiantes 0 – 5 Embajadores 

 

