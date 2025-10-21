Héctor Grunewald corrió su 5° Ultramaratón del 2025

El atleta representante de Olavarría dijo presente en la “Ultra Corrientes” que tuvo lugar durante los primeros días de octubre y significó la continuidad del calendario nacional.

Grunewald completó la competencia en Corrientes sobre un circuito de 1557 metros en la modalidad 12 horas, prueba que contó con una treintena de participantes.

El atleta completó 6.54 kilómetros y, además del reconocimiento de los presentes, se subió a lo más alto del podio en la categoría +80.

Completada la 5° fecha del calendario, Héctor Grunewald suma más de 550 kilómetros en pruebas oficiales en el año.