Boxeo: festejos para púgiles de Boxing Cos

Deportistas locales de la Academia Boxing Cos dijeron presentes en la velada que contó con la organización de la Escuela que conduce el profesor Ariel Arévalo en la localidad de O´Brien y sumaron nuevas victorias en sus ascendentes carreras.

En el Gimnasio del Club Villa Tranquila, Juana Alonso y Franco Laffitte se presentaron por los títulos de la Liga Bonaerense de Box Amateur y lograron quedarse con las victorias.

Alonso venció por puntos a Agustina “La Paisanita” Sacco de 25 de Mayo y Laffitte derrotó a Maximiliano Altamirano de Lincoln en el evento que reunió a 500 personas.