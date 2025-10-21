Reserva AFA: Falasco festejó doble en el “Tiburón” | Infoeme
 - 21 de Octubre de 2025 | 22:55

Reserva AFA: Falasco festejó doble en el “Tiburón”

En el transcurso de la semana tuvo continuidad el Torneo Clausura de la División Reserva y fue con la vuelta al gol de Lucio Falasco.

Fotos: Prensa Aldosivi

El segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino para la División Reserva completó la 14° fecha y entre las presencias locales se destacaron los goles de Lucio Falasco en Aldosivi.

 

El “Tiburón” sumó su tercer triunfo en el torneo al derrotar 3 a 1 a Independiente Rivadavia. Lucio Falasco anotó dos de los goles en el equipo marplatense que también tuvo a Bautista Biondi iniciando desde el banco.

 

 

Además, Boca Juniors sigue sumando festejos y en La Plata derrotó a Estudiantes por 1 a 0. Mateo Mendía fue titular en el “Xeneize” que marcha segundo en su zona.

 

Barracas Central, no corrió la misma suerte y con Martín Ferreyra como suplente, cayó 3 a 2 ante Argentino Juniors.

 

Por último, sin Mateo Clemente, San Lorenzo derrotó 2 a 1 a Deportivo Riestra y hace cuatro partidos que no pierde.

 

