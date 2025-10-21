Pronóstico actualizado: rigen tres alertas amarillas para Olavarría | Infoeme
Martes 21 de Octubre 2025 - 20:13hs
Olavarría
Olavarría
 - 21 de Octubre de 2025 | 19:23

Pronóstico actualizado: rigen tres alertas amarillas para Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y el sistema de advertencias. Esta tarde emitió tres alertas de nivel amarillo por tormentas en Olavarría.

Cómo se conoció, se prevén precipitaciones y tormentas para la noche de este martes 21 (18:00 hs - 24:00 hs) que se extenderá durante la madrugada del miércoles (00:00 hs - 06:00 hs).

Ahora, se sumó otra alerta para la noche de este jueves ( 18:00 hs - 24:00 hs). En todos los casos, Olavarría y gran parte de la Provincia será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

 

 

"Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h", informó el SMN.

En esa línea anticipó que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24".

