Alerta amarilla por tormentas fuertes para este martes y miércoles en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y la zona durante las jornadas de este martes y miércoles.

Según indicaron, durante la noche del martes y madrugada del miércoles, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h".

En este marco, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

