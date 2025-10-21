Intiman a propietarios de terrenos baldíos en mal estado

El Municipio de Olavarría, en el marco de un trabajo coordinado entre distintas áreas, comenzó a intimar a propietarios de terrenos baldíos en mal estado, tras una serie de inspecciones realizadas por personal municipal, en el marco de la normativa vigente.

Tal como se informó días atrás se instrumentaron distintas acciones ante la detección de inmuebles con pastizales altos y en mal estado de higiene, teniendo en cuenta que se trata de una situación que genera serios riesgos en relación a la salud, el ambiente y la seguridad pública.

Las medidas implementadas por el Municipio apela a la responsabilidad de cada propietario a mantener en buen estado cada inmueble, tal como lo contempla la normativa municipal (Ordenanza 195/84 y Ordenanza 3929/16), que establece severas multas, que van desde los 300 mil a los 3 millones de pesos.

Al constatar la presencia de baldíos en mal estado, se procede a intimar al propietario del inmueble por un plazo de 15 días, para que pueda efectuar las tareas de limpieza correspondiente. En caso contrario, se llevan adelante las actuaciones correspondientes, en el marco de la Ordenanza que fija infracciones y multas para el titular del terreno.

Específicamente, la Ordenanza Nº 3929/16 establece que “todo propietario de inmueble, edificio o baldío estará obligado a mantenerlo en buen estado de higiene, conservación, seguridad, salubridad y presentación, entendiéndose que esta obligación abarca desde el cordón de la vereda hasta su contrafrente”.

Entre las obligaciones especiales que surgen de dicho artículo, se encuentran:

– La limpieza del frente del edificio o tapial.

– La destrucción de las malezas y el corte de yuyos, tanto en la acera como en el interior del inmueble y/o terrenos baldíos.

– El desagüe de los charcos y aguas estancadas que se forman en el interior de los mismos.

– La desratización y desinfección de los inmuebles en estado de abandono o aparente abandono y los terrenos baldíos.

– El relleno de los terrenos baldíos con material adecuado, de pozos en desuso, hundimientos, excavaciones o desniveles profundos o peligrosos. Queda prohibido el relleno del mismo con basura domiciliaria.

Estas acciones apuntan a contribuir al cuidado de la salud de toda la población, teniendo en cuenta que el mal estado de los terrenos o la falta de limpieza, representa un riesgo para la proliferación de distintos tipos de enfermedades relacionadas a la acumulación de residuos y/o desechos de distinto tipo, afectando también al ambiente y a la seguridad pública de toda la comunidad.

Se aclara que tanto la Ordenanza 195/84 como la Ordenanza 3929/16), se encuentran disponibles para su consulta, en la página web del Municipio www.olavarria.gov.ar, en la Sección Documentos.

Por último se insta a toda la comunidad, que ante situaciones de estas características, es decir la presencia de terrenos baldíos en mal estado, pueden realizar su denuncia anónima a la Línea de Atención Ciudadana 147, que opera todos los días durante las 24 horas.