Detuvieron a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

Durante la jornada del lunes, el personal de la SubDDI de Olavarría detuvo a un hombre sobre el que recaía una orden de detención en el marco de una causa caratulada como "Inf. Art 128 CP (Distribución y/o Facilitación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y Tenencia con fines inequívocos de distribución de representaciones de menores de 13 y 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales)”.

La diligencia fue llevada a cabo bajo la orden de detención librada por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Azul, en virtud del mega operativo "Protección de Infancias 5”, que se realizó a raíz de reportes desde NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).

En aquella oportunidad se detectaron IP locales, con tráfico de videos de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, y tras labores investigativas efectuadas por personal de la SubDDI, mediante tareas de OSINT se logró establecer la autoría del hecho.

La investigación está a cargo de la UFI N° 22 del Departamento Judicial de Azul.

