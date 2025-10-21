La APPS volvió al “Hermanos Emiliozzi” | Infoeme
La APPS volvió al “Hermanos Emiliozzi”

Las categorías menores de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste volvieron a la acción y el pasado fin de semana corrieron en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”. Martín Collodoro, Leo Marotta y Gustavo Pendas fueron los ganadores.

Foto: Bandera a Cuadros

El escenario del Automóvil Moto Club de Olavarría albergó la continuidad del calendario de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste.

 

La 7° fecha del calendario consagró como ganador a Martín Collodoro en final de la Monomarca 1100. Agustín Gelso y Facundo Cardone completaron el podio.

 

En el AMCO, la Promocional 1100 tuvo a Gustavo Pendas como triunfador. El oriundo de Bolívar estuvo escoltado por Diego Tartúferi y Facundo Messler.

 

Por último, en la previa del “Día de la Madre”, Leo Marotta se llevó la prueba Final de la Copa Gol VW del Sudeste y es líder absoluto de la categoría. Eddi Leonetti fue segundo y Matías Godoy, tercero.

 

