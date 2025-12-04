Mateo Mendía, campeón con Boca Juniors | Infoeme
Mateo Mendía, campeón con Boca Juniors

En la tarde-noche del pasado miércoles, Mateo Mendía sumó un nuevo título con la Reserva de Boca Juniors al obtener el Torneo Clausura de la Copa Proyección.

Fotos: Proyeccionlpf

La División Reserva de la Asociación del Fútbol Argentino tiene al campeón del segundo torneo del año con la victoria de Boca Juniors que tuvo a Mateo Mendia como parte del 11.

 

El “Xeneize” se impuso por 4-1 en la definición por penales ante Gimnasia La Plata en el Florencio Sola luego del empate 2 a 2 en los 120 minutos reglamentarios.

 

En el equipo campeón, Mateo Mendía fue titular, completó todo el partido, marcó su gol desde el tiro penal que abrió la serie en la definición y se dio el gusto de levantar la Copa por ser el capitán.

 

 

Ahora, el elenco que cuenta con el olavarriense en sus filas jugará ante Vélez Sarsfield para conocer al mejor equipo del 2025.

 

