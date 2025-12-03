Torneo de Selecciones: festejo olavarriense como visitante

En Laprida, la Selección de Olavarría sumó una nueva victoria en la Zona 1 del certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El equipo representante de la Liga de Fútbol de Olavarría derrotó a Laprida por 2 a 1 y sumó su segundo festejo seguido sobre tres presentaciones.

Jazmín Vailati y Luz Attadia, con un gol en cada tiempo, marcaron para el combinado dirigido por Jorge Masson, mientras que la igualdad transitoria para las lapridenses fue obra de Mariela Fuchs.

Por la cuarta fecha de la Zona 1, Olavarría recibirá a Bahía Blanca la próxima semana.