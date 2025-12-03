Torneo de Selecciones: festejo olavarriense como visitante | Infoeme
Torneo de Selecciones: festejo olavarriense como visitante

En la tarde de este miércoles y en una nueva fecha del Torneo de Selecciones Femenino, la Selección de Olavarría sumó su segundo festejo consecutivo, el primero como visitante.

En Laprida, la Selección de Olavarría sumó una nueva victoria en la Zona 1 del certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

 

El equipo representante de la Liga de Fútbol de Olavarría derrotó a Laprida por 2 a 1 y sumó su segundo festejo seguido sobre tres presentaciones.

Jazmín Vailati y Luz Attadia, con un gol en cada tiempo, marcaron para el combinado dirigido por Jorge Masson, mientras que la igualdad transitoria para las lapridenses fue obra de Mariela Fuchs.

 

Por la cuarta fecha de la Zona 1, Olavarría recibirá a Bahía Blanca la próxima semana.

 

