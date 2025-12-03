Racing jugará la Final del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

Racing venció a Embajadores en condición de visitante y obtuvo su lugar en la Final del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División.

El “Chaira” se impuso 2 a 1 a Embajadores en el Tete Di Carlo y buscará ganar los Play-Off del certamen. Román Garabento en dos oportunidades marcó en el elenco ganador y el descuento fue obra de Federico Di Lorenzo.

Buen triunfo logró el elenco dirigido por Roberto Tucker fue superior en los primeros 45 minutos, logró la ventaja y luego en el complemento no pasó sobresaltos para asegurar su pasaje a la Final de los Play-Off del Torneo Oficial.

Dos idénticas llegadas permitieron los festejos racinguistas que aprovechó la velocidad de uno de los hermanos Kolman para desbordar y enviar el centro que encontró a Román Garabento que definió bien para su doblete. Iban 16´ cuando llegó el primero y el delantero definió al primer palo y 37´ cuando, de cabeza, amplió el marcador.

Parecía ser todo de Racing que sacó ventajas a la defensa local, pero en el segundo tiempo se replegó, dejó que su rival ganara metros y dominio sin que le generara complicaciones aunque tal vez otra hubiera sido la historia si Scipioni cambiaba penal por gol cuando se jugaban los primeros segundos del complemento.

El equipo de Di Carlo intentó variantes, buscó inquietar a Arista sin demasiadas chances y cuando se jugaba ya el tiempo adicional llegó al descuento. Federico Di Lorenzo se hizo cargo de un tiro libre y la pelota fue a terminar al fondo de la red.

No quedó tiempo para el gol que forzara el alargue y terminó siendo festejo para Racing que cerró el partido con un remate de Bortolotti (por lejos el mejor de la cancha) al travesaño.

Síntesis Embajadores – Racing:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Darío Vidovi

Embajadores (1): Bonavetti, J.; Cuatrochio, Irusta, Carulcci (Soto), Moro; Gómez (Sacher), Areco, Scipioni (Bonavetti, M.), Carrera (Di Carlo); Sacchi (Di Lorenzo), Fernández. DT-Fernando Di Carlo

Racing (2): Arista; Baldo, Grigera, Palmieri, Kolman, T.; Bortolotti, Cataldi, Galmez, Teixeira (Pérez Ramírez); Kolman, F.; Garabento. DT- Roberto Tucker

Amonestados: Moro, Areco (CEO); Baldo, Kolman, T., Bortolotti, Cataldi (RAC)

Expulsados: No hubo

Goles: 16´ PT Román Garabento (RAC); 37´ PT Román Garabento (RAC); 45´+1 ST Federico Di Lorenzo (CEO)

Incidencias: 1´ ST Arista (RAC) le contuvo un penal a Scipioni (CEO)