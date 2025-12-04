Elecciones en el Club Loma Negra: Cristian Sautú presentó su lista

El próximo 12 de diciembre, el Club Social y Deportivo Loma Negra tendrá sus primeras elecciones y en las últimas horas se confirmó la presencia de la Lista 83 “Agrupación Celeste” como opción opositora.

Semanas atrás, se había conocido el candidato del oficialismo y este miércoles, Cristian Daniel Sautú lanzó su candidatura a presidir las acciones del “Celeste” por los venideros dos años.

Según confirma en su presentación, Sautú que fue integrante de la Subcomisión de Fútbol “busca llevar adelante la administración del club de una manera transparente, colaborativa y abierta a la comunidad”.

“La lista que encabeza está conformada por socios de distintos espacios de la Villa, unidos por un mismo objetivo: Continuar con las cosas que están bien, mejorar y ampliar la infraestructura, sumar socios y permitir que lo social sea más que un mero nombre”, aseguraron en la presentación de la “Agrupación Celeste”.

La Lista 83 “Agrupación Celeste”:

Presidente: Cristian Sautú

Vicepresidente: Juan José Valencia

Tesorero: Mauricio López

Pro-Tesorero: Agustín Hojman Pardal

Secretaria: Maria Celeste Pejer Barrionuevo

Pro-Secretaria: Camila Castellano

Vocales titulares: Fernando Martín, Florencia Navarro, Kevin López, Andrea Sánchez

Vocales suplentes: Jorge Ventura Ottaviano, Miriam Rodríguez, Agustina Eseverri

Comisión Revisora de Cuentas titular: Marisol Rivas, Daiana Ferreira, María Baracco

Comisión Revisora de Cuentas suplente: Jorge Medina, Horacio Maldonado