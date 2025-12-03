Sigue el calor en gran parte del país: ¿cuándo llegan las lluvias y el alivio?

Lascontinuarán en gran parte del país al menos hasta el viernes, advirtió el. las marcas será de más de

"Hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C. Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °C", pronosticó el SMN.

Por su parte, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, precisó en el sitio especializado Meteored que este miércoles “comenzó a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país”. En esa línea, indicó que estas condiciones se dan por “la combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa”, que da lugar a un rápido y sostenido ascenso térmico.

En la zona central del país, incluyendo el noroeste bonaerense, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 °C y 38 °C, con picos aislados que “podrían alcanzar los 40 °C”, subrayó el especialista.

En tanto, por el aumento de humedad atmosférica, hacia el fin de semana las precipitaciones ganarán organización y se irán extendiendo por el territorio bonaerense, desde el oeste. Entre el domingo y el lunes, las lluvias comenzarán a avanzar hacia la franja central del país. (DIB)