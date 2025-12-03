Ensenada: intentó matar a su madre con dos cuchillos, quemó un colchón y huyó | Infoeme
Ensenada: intentó matar a su madre con dos cuchillos, quemó un colchón y huyó

El caso conmocionó al barrio de la localidad bonaerense. El joven pudo ser atrapado por policías que llegaron al lugar tras el llamado desesperado de la propia víctima.

El agresor quedó detenido luego de caer en una zanja.

Un joven de 22 años quedó detenido en la localidad bonaerense de Ensenada tras intentar matar a su madre, incendiar un colchón y amenazar a los policías que lo persiguieron en su intento de fuga.

El caso, que generó impacto entre vecinos y en la comunidad, se descubrió tras un llamado al 911 realizado por la propia víctima. La mujer, en shock, relató el brutal ataque que había sufrido en el interior de su casa, ubicada en la calle 36 y 128, por parte de su hijo, quien podría haberla matado. De inmediato, la Policía desplegó un fuerte operativo en la zona para dar con el agresor.

De acuerdo con la declaración de la denunciante, el muchacho irrumpió en su casa y la atacó a golpes con trozo de madera. Luego tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros y volvió a intentar herirla. En medio de su accionar irracional, el joven prendió fuego un colchón, lo que generó alarma en el barrio por el humo que causó.

 

Intento de fuga

En el momento en que los efectivos del Grupo Motorizado Departamental llegaron al lugar, el acusado se vio acorralado y escapó por el fondo de la casa, en dirección a un descampado.

La Policía montó un operativo cerrojo y logró ubicarlo en 127 y 38 bis, pero el sospechoso pudo evadirlos. En plena fuga, amenazó a los oficiales con un cuchillo. Tras caer en una zanja, los agentes lograron reducirlo y lo trasladaron detenido a la Comisaría 3ª de Ensenada.

La UFIJ N° 5 del Departamento Judicial La Plata intervino en la causa, que quedó caratulada como “tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas contra el personal policial”.

Fuente: DIB

