Torneo Regional Amateur: los Play-Off con día y hora

La Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur iniciará con los Play-Off y el Consejo Federal definió día, horario y árbitros para el inicio de las series.

El primero en salir a la cancha de los cuatro equipos locales será Embajadores que jugará ante Deportivo Norte en Mar del Plata el sábado desde las 17:30 con el arbitraje de Braian Tormey de Dolores. El equipo arbitral lo completarán Martín Zorzoli, Emilio Ferreyra y Pablo Equisito.

También en Mar del Plata, pero en la jornada del domingo, se presentará Racing. Será desde las 17:00 hs. ante Atlético Mar del Plata con Mauro Echarren de Tandil como árbitro principal. Mauro Cejas y Leandro Marzullo serán los asistentes y el cuarto árbitro, Pablo Tevez.

Además, en el estadio central del Parque Guerrero, Estudiantes recibirá a Atlético Villa Gesell desde las 17:30 hs. del domingo. Gonzalo Speranza con Manuel Ornek, Santiago Suriani y Nathanael Lettieri, todos de Saladillo, conformarán la cuaterna arbitral.

En el Domingo Colasurdo, Ferro recibirá a Santa Rita en el atardecer del domingo. Las acciones que serán controladas por Gonzalo López de Ayacucho darán inicio a las 20:15. Juan Giardini, Carlos Navarro y Rodrigo Valdez completarán la nómina arbitral.

Por último, Nicolás Moreno será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Huracán Ciclista de Tres Arroyos ante Liniers de Bahía Blanca. El representante de la Asociación Olavarriense de Árbitros estará acompañado por Julián Figueroa, Agustina Loos y Lautaro Bessia.