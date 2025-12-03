Básquet Formativo: todo listo para las Finales

Las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas entraron definitivamente en instancias de definición y se preparan las Finales.

El pasado fin de semana, en el Duggan Martignoni, Independiente y Chacarita consiguieron su lugar en la Final de la categoría U21.

Además, el básquet femenino terminó con el Torneo Clausura y se definieron los equipos que jugarán por el título en Mini, U13, U15 y U17.

Las definiciones tendrán lugar desde el próximo sábado para los Caballeros y aprovechando el feriado nacional del venidero lunes, jugarán las cuatro categorías femeninas.

Los resultados:

U21:

Chacarita 81 – 68 El Fortín

Racing 64 – 86 Independiente

Femenino:

Alfa y Omega - Sport Club Trinitarios:

U13: 38 – 54

Comercio – Ferro:

Mini: 20 – 00

U15: 42 – 78

El Fortín – Racing (L):

U17: 70 - 32

La programación:

Sábado:

Copa de Oro (Pueblo Nuevo)

Independiente – Sport Club Trinitarios (Mini)

Independiente – Estudiantes (U17)

Estudiantes – Racing (L) (U15)

San Martín – Estudiantes (U13)

Domingo:

Copa de Plata (San Martín)

Racing (O) – Sport Club Trinitarios (U13)

Racing (L) – El Fortín (U17)

Independiente – San Martín (U15)

Lunes:

Femenino

El Fortín – Ferro (U17)

Ferro – Sport Club Trinitarios (U15)

Sport Club Trinitarios – Ferro (U13)