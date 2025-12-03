Básquet Formativo: todo listo para las Finales

Las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas entraron definitivamente en instancias de definición y se preparan las Finales.
El pasado fin de semana, en el Duggan Martignoni, Independiente y Chacarita consiguieron su lugar en la Final de la categoría U21.
Además, el básquet femenino terminó con el Torneo Clausura y se definieron los equipos que jugarán por el título en Mini, U13, U15 y U17.
Las definiciones tendrán lugar desde el próximo sábado para los Caballeros y aprovechando el feriado nacional del venidero lunes, jugarán las cuatro categorías femeninas.
Los resultados:
U21:
Chacarita 81 – 68 El Fortín
Racing 64 – 86 Independiente
Femenino:
Alfa y Omega - Sport Club Trinitarios:
U13: 38 – 54
Comercio – Ferro:
Mini: 20 – 00
U15: 42 – 78
El Fortín – Racing (L):
U17: 70 - 32
La programación:
Sábado:
Copa de Oro (Pueblo Nuevo)
Independiente – Sport Club Trinitarios (Mini)
Independiente – Estudiantes (U17)
Estudiantes – Racing (L) (U15)
San Martín – Estudiantes (U13)
Domingo:
Copa de Plata (San Martín)
Racing (O) – Sport Club Trinitarios (U13)
Racing (L) – El Fortín (U17)
Independiente – San Martín (U15)
Lunes:
Femenino
El Fortín – Ferro (U17)
Ferro – Sport Club Trinitarios (U15)
Sport Club Trinitarios – Ferro (U13)