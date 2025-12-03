Accidente fatal en Mendoza: una mujer perdió el control de su auto, volcó y murió en el lugar

Un nuevo accidente fatal se cobró la vida de una mujer de 38 años en la provincia de Mendoza después de que la conductora perdiera el control de su vehículo y volcara en la Ruta Nacional 7. Por el hecho, también hay un hombre que se encuentra en grave estado.

El accidente ocurrió minutos después de las 8 de la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, en el sector de Agua de la Avispa, pasando el Complejo Penitenciario Almafuerte.

De acuerdo a las reconstrucciones policiales, la mujer circulaba desde el oeste hacia el este a bordo de un Chevrolet Spin. Por razones que permanecen en estudio, perdió el dominio del vehículo, volcó y dio varios tumbos antes de que el auto quedara detenido sobre la calzada en sentido al este.

La víctima fue identificada como Noelia Emilce Valles, oriunda de San Juan, quien falleció en el acto como consecuencia del impacto. Su acompañante, Mario Roberto Palacios de 39 años, sufrió heridas de gravedad y fue auxiliado inmediatamente por el Servicio de Emergencias Coordinado.

El hombre, quien permanecía consciente al momento de recibir asistencia médica, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde quedó internado en estado crítico, según reportaron los equipos de salud que actuaron en el lugar.

Las autoridades iniciaron tareas para determinar las causas concretas del vuelco, regulando el tránsito en la zona y ordenando el desarrollo de las pericias técnicas correspondientes. Personal de la policía científica, junto a agentes viales y bomberos, trabajó durante la mañana para relevar pruebas sobre la superficie y mecánica del accidente. Las primeras hipótesis señalan que en el siniestro no habrían participado otros vehículos, aunque todas las circunstancias se encuentran bajo revisión.

En las últimas horas, los Bomberos Voluntarios de Uspallata publicaron un video que muestra los instantes previos a la tragedia. En la grabación, la conductora realiza un adelantamiento sobre un camión en un sector de la ruta con doble línea amarilla, específicamente en el kilómetro 1.121, en el tramo entre Cerro Negro y Guido de la Ruta 7. Según describieron los bomberos en su publicación, Valles ejecutó la maniobra en una zona no permitida y en presencia de un camión que se aproximaba de frente, lo que configuró una infracción riesgosa.

En la publicación realizada, los Bomberos de Uspallata indicaron: “Lamentablemente termina de la peor manera”.