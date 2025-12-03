Más de 150 alumnos fueron sancionados por destrozos y deberán rendir en febrero todas las materias

Más de 150 alumnos fueron sancionados por destrozos en un colegio de Mendoza y este miércoles los padres se agruparon en la puerta de la institución educativa para reclamar que se modere la medida otorgada.

Como ocurre en todos los colegios del país, los estudiantes del último año realizan diversos festejos a lo largo del ciclo lectivo, lo que a veces genera varios conflictos, por lo que las autoridades optan por rechazar este tipo de celebraciones dentro de las instituciones.

Esto es lo que sucedió en el Colegio Santa María de Mendoza cuando los directivos prohibieron que los alumnos festejen el último día de clases, lo que provocó enojo entre los jóvenes, quienes destrozaron una de las aulas y los pasillos del colegio.

Desde el medio El Sol, según supo la Agencia Noticias Argentinas, a los jóvenes se les aplicaron 20 amonestaciones y deberán realizar trabajos de reparación de los daños.

Frente a esta acumulación de amonestaciones, todos los alumnos quedaron libres, por lo que tendrán que rendir las materias en febrero, mientras que, entre el 12 y el 18 de diciembre deberán reparar todo lo dañado.

Esta medida generó repudio entre los padres, quienes este miércoles se reunieron en la puerta de la escuela para poder hablar con los directivos y tratar de morigerar las sanciones, debido a que, según exponen, algunos solo tiraron papeles. (NA)